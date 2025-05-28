Tuyển Kế toán tổng hợp ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 9LK6 KĐT Waterfront 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi, ghi chép và kiểm soát các giao dịch bán hàng, đảm bảo số liệu chính xác.

Quản lý tồn kho, kiểm kê hàng hóa định kỳ, đối chiếu số liệu kho với sổ sách.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp.

Lập báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và các báo cáo liên quan.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và quản lý kho.

Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, v.v.), làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết, đảm bảo tuân thủ các quy định thuế hiện hành.

Lập báo cáo tài chính: Chuẩn bị và lập các báo cáo tài chính định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tiếng Trung giao tiếp. (Tối thiểu HSK3)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty FDI, XNK

Am hiểu VAS, Luật Thuế TNDN và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán.

Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic, khả năng phân tích, tổng hợp số liệu và làm việc độc lập.

Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20 Triệu/Tháng

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ZHONG BANG VIET NAM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED

