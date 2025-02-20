Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô B_4B3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Bến Cát

Kế toán tổng hợp

- Hạch toán thu/chi tiền mặt, đối chiếu với sổ sách ngân hàng.

- Hạch toán mua/bán hàng.

- Hạch toán nhập/xuất/tồn kho, tính giá xuất kho, cân đối tồn kho.

- Trích khấu hao, hạch toán phát sinh CCDC, TSCĐ hữu hình, vô hình.

- Hạch toán thuê tài chính và bán trái thuê.

- Hạch toán, phân bổ lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, thuế TNCN, lập chứng từ TNCN, GTGT, TNDN.

- Cân đối kiểm tra toàn bộ số liệu kế toán cuối kỳ theo tuần/tháng/quý/năm: cân đối VAT mua vào - bán ra, kết chuyển lãi lỗ theo niên độ kế toán.

- Hoạch toán giảm trừ doanh thu, cân đối chi phí công trình,....

- Theo dõi công nợ phải thu, lập bảng đối chiếu công nợ

- Cập nhật thông tin kịp thời về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế.

- Thống kế số liệu hóa đơn đầu vào cho CĐT làm hồ sơ khai hải quan CO, CQ.

- Thực hiện kiểm tra bảng chi phí công trình cho các dự án.

- Các công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Kế toán tổng hợp.

- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm

- Kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe, đàm phán, hoạch định, đánh giá, giải quyết vấn đề, có tinh thấn làm việc nhóm, ...

- Kỹ năng nghiệp vụ ngành.

- Độ tuổi dưới 35 tuổi.

Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16.000.000 đến 18.000.000 đồng

- Mức lương:

- Phụ cấp cơm trưa

- Có phòng tập gym cho nhân viên

- Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc

- Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong công ty

- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc

- Mô hình làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở

- Chính sách tăng lương hàng năm, dựa vào khung đánh giá năng lực 2p

- Thưởng mục tiêu (okr) và các dịp lễ lớn, thưởng kpis vào cuối năm

- Công việc ổn định và lâu dài

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

