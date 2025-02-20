Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 18 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
JobsGO Recruit

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô B_4B3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Hạch toán thu/chi tiền mặt, đối chiếu với sổ sách ngân hàng.
- Hạch toán mua/bán hàng.
- Hạch toán nhập/xuất/tồn kho, tính giá xuất kho, cân đối tồn kho.
- Trích khấu hao, hạch toán phát sinh CCDC, TSCĐ hữu hình, vô hình.
- Hạch toán thuê tài chính và bán trái thuê.
- Hạch toán, phân bổ lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, thuế TNCN, lập chứng từ TNCN, GTGT, TNDN.
- Cân đối kiểm tra toàn bộ số liệu kế toán cuối kỳ theo tuần/tháng/quý/năm: cân đối VAT mua vào - bán ra, kết chuyển lãi lỗ theo niên độ kế toán.
- Hoạch toán giảm trừ doanh thu, cân đối chi phí công trình,....
- Theo dõi công nợ phải thu, lập bảng đối chiếu công nợ
- Cập nhật thông tin kịp thời về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế.
- Thống kế số liệu hóa đơn đầu vào cho CĐT làm hồ sơ khai hải quan CO, CQ.
- Thực hiện kiểm tra bảng chi phí công trình cho các dự án.
- Các công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Kế toán tổng hợp.
- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm
- Kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe, đàm phán, hoạch định, đánh giá, giải quyết vấn đề, có tinh thấn làm việc nhóm, ...
- Kỹ năng nghiệp vụ ngành.
- Độ tuổi dưới 35 tuổi.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16.000.000 đến 18.000.000 đồng
- Mức lương:
- Phụ cấp cơm trưa
- Có phòng tập gym cho nhân viên
- Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc
- Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong công ty
- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
- Mô hình làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở
- Chính sách tăng lương hàng năm, dựa vào khung đánh giá năng lực 2p
- Thưởng mục tiêu (okr) và các dịp lễ lớn, thưởng kpis vào cuối năm
- Công việc ổn định và lâu dài
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

