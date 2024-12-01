Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 31 Triệu

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Mức lương
18 - 31 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 31 Triệu

Kiểm soát số liệu định kỳ, đảm bảo số liệu kế toán đúng, đủ theo quy định của pháp luật
Lập các phần hành của báo cáo tài chính, báo cáo thuyết minh theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cơ quan chủ quản
Lập và truyền báo cáo tuân thủ gửi Ngân hàng Nhà nước định kỳ
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: trích lập dự phòng, xử lý nợ bằng quỹ dự phòng, phân phối lợi nhuận, các khoản đầu tư, điều chỉnh sai sót .. .và các nghiệp vụ liên quan hoạt động nguồn vốn
Tham gia xây dựng, kiểm thử đối với các dự án xây dựng hệ thống phần mềm quản lý của công ty như hệ thống core, hệ thống GL,...
Đầu mối làm việc với các cơ quan kiểm tra như kiểm toán, NHNN,...

Với Mức Lương 18 - 31 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán
Từ 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại tổ chức tín dụng, Ngân hàng hoặc Kiểm toán
Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá; hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh Tài chính
Đọc hiểu các văn bản liên quan đến hướng dẫn kế toán, tài chính và các văn bản liên quan đến công ty. Có khả năng trình bày bằng văn bản tiếng Anh với các nội dung đơn giản
Thành thạo các phần mềm xử lý số liệu như excel và có khả năng cập nhật các tiến bộ công nghệ mới nhanh chóng

Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + thưởng (2-4 tháng)
Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động
12
Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam
11
Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)
Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)
01
Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.
Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định của MC từng thời kỳ
Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...
Có cả thưởng vào các ngày lễ tết, sinh nhật công ty,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, 10, 11, 12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

