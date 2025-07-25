Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: OF03 - 11, Tầng 3, Tòa nhà West Point W1 - W2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Nắm vững và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả;

- Theo dõi và cân đối doanh thu, chi phí, giá vốn hợp lý theo quy định hiện hành;

- Lên và lập được các báo cáo thuế, báo cáo thống kê theo quy định hiện hành;

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách phù hợp với hóa đơn chứng từ và tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tổ chức quản lý và kiểm soát việc tính thuế, nộp thuế của Công ty;

- Làm việc với các cơ quan ban ngành (thuế, ngân hàng, bảo hiểm …);

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và BLĐ công ty.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán;

- Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng;

- Nắm được các quy định pháp luật Thuế hiện hành;

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có trách nhiệm và chủ động trong công việc, đạo đức nghệ nghiệp tốt;

Tại Công Ty Cổ Phần ZME Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ZME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin