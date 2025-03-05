Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 118 Lê Duẩn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ, hoạt động kế toán của công ty một cách đầy đủ, kịp thời đúng quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán (nội bộ và thuế).

Khuyến cáo, đề xuất các chiến lược về thuế phù hợp với mục tiêu công ty.

Tham mưu cho BGĐ công ty những sáng kiến, phương án tối ưu chi phí, lợi nhuận, dòng tiền cho doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả làm việc cho nhân sự, phòng ban.

Tham gia kiểm kê kho, kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ định kỳ hoặc đột xuất.

Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN), báo cáo nội bộ theo quy định.

Hoàn thiện, bảo quản, lưu trữ đầy đủ các chứng từ, các tài liệu kế toán khoa học theo đúng quy định.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác do cấp trên giao cho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành có liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.

Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: UPTO 20M

2. Quyền lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin