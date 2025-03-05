Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MED-UP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MED-UP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 12A ngõ 150 Nguyễn Chánh, Yên Hoà,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện thu, chi, theo dõi công nợ theo các đúng nguyên tắc, quy chế tài chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán hoặc tương đương.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ.
- Chăm chỉ nhiệt tình, tinh thần tự giác trách nhiệm cao.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ.
- Chăm chỉ nhiệt tình, tinh thần tự giác trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MED-UP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: Upto 15.000.000 VNĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MED-UP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI