Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
- Hà Nội: Tầng 1, nhà C6 – khối II – Đường Trần Hữu Dực
- KĐT Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 700 - 900 USD
- Tham gia trực tiếp vào quá trình huy động vốn của Công ty, làm việc với các tổ chức tín dụng để duy trì và nâng hạn mức tín dụng của Công ty, đàm phán lãi suất;
- Đầu mối làm việc với các tổ chức tín dụng về hoạt động bảo lãnh đối với khách hành mua BĐS, thiết kế và đàm phán các sản phẩm hỗ trợ kinh doanh BĐS...
- Quản lý các khoản tín dụng công ty mẹ và các công ty dự án
- Đầu mối tìm, kiếm xây dựng các kênh huy động vốn khác tín dụng thông thường: Phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, nguồn vốn quỹ....
- Tổng hợp dữ liệu xây dựng kế hoạch tài chính, nguồn vốn và dòng tiền
- Các công việc khác liên quan tài chính
Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng cấp chuyên môn trong lĩnh vực tài chính
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các Tập đoàn BĐS, hoặc các tập đoàn đa ngành
- Giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
