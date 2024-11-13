Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm cho từng dự án với tư cách là leader (theo dõi bởi các manager)
- Tham gia họp với khách hàng để thu thập thông tin cần thiết
- Phân tích dữ liệu tài chính của khách hàng, hiểu bản chất của các giao dịch
- Thực hiện phân tích ngành, nghiên cứu cơ sở dữ liệu
- Chuẩn bị báo cáo, thư giải trình
- Chuẩn bị các tài liệu/chứng cứ để làm việc với Cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi được yêu cầu
- Hướng dẫn cấp dưới để họ thực hiện các thủ tục để chuẩn bị từng báo cáo

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Thuế, Kế toán, Tài chính
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở cấp Senior bộ phận tư vấn xác định giá chuyển nhượng.
- Tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Kỹ năng Excel, word và kỹ năng làm báo cáo tốt
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản tốt
- Tận tâm, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực
- Khả năng nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Quyền lợi:
• Mức lương: Gross 15 - 25 triệu đồng
• Thưởng lương tháng 13 và tùy theo kết quả công việc
• Bảo hiểm tai nạn cho toàn thể nhân viên và bảo hiểm y tế cho cấp senior trở lên
• Chính sách đào tạo tốt về chuyên môn và kỹ năng mềm
Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng điều kiện làm việc tốt với môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo, văn hóa doanh nghiệp cởi mở, chế độ phúc lợi và chế độ đãi ngộ cạnh tranh.
- Các bước tuyển dụng:
− Bài kiểm tra viết
− Phỏng vấn với Quản lý & BOD (2 lần phỏng vấn)
− Bài kiểm tra HCI (bài kiểm tra năng khiếu trước khi tuyển dụng)
− Nhận thư mời và bắt đầu làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

