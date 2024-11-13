Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
-Thực hiện công tác kế toán: Lập chứng từ thu-chi;
Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh;
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ;
Xuất hóa đơn;
Tính lương, làm hồ sơ BHXH, Hợp đồng lao động;
Theo dõi công nợ, theo dõi kho và tính giá thành;
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (hỗ trợ các thủ tục công tác...);
Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ
Tốt nghiệp Cao đẳng,Đại Học chuyên ngành kế toán
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm kế toán
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa...), thành thạo word, ex
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 9 - 14 triệu (thương lượng theo năng lực)
Thưởng cao theo hiệu quả, thái độ làm việc
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định
Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và Quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG
