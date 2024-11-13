Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Golden Park, 2 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hạch toán nghiệp vụ phát sinh hàng ngày liên quan đến thu chi tiền, ngân hàng;

Đối soát công nợ phải thu, phải trả cho ngân hàng, đại lý;

Chuyển tiền cho các đại lý, nhà cung cấp;

Thu thập số liệu, lập báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết hàng ngày;

Lập các báo cáo tổng hợp công nợ, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;

Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật liên quan đến kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/ Giám đốc Tài chính.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (8-15tr) + Thưởng các dịp lễ tết đặc biệt trong năm

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật hiện hành

Tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Nghỉ mát, Team building, Sinh nhật tháng, Lễ tri ân, Lễ kỷ niệm ngày thành lập, ........

Tham gia các câu lạc bộ rèn luyện thể chất như: bóng đá, yoga, gym...

Công ty hỗ trợ chi phí đào tạo, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin