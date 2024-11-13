Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Quản lý công nợ phải trả và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hóa đơn và các chứng từ kế toán;
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng;
- Tính lương, bảo hiểm hàng tháng;
- Hạch toán các bút toán kế toán và hỗ trợ hoàn thiện các báo cáo nội bộ ;
- Lập tờ khai thuế VAT, PIT, FCT hàng tháng;
- Quản lý lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán;
- Làm các báo cáo theo yêu cầu Công ty mẹ kịp thời và chính xác;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế;
- Tuổi đến 35 tuổi;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên tục làm ở vị trí kế toán viên;
- Có kinh nghiệm hoàn thuế và tiếp các đoàn thanh thanh kiểm tra thuế;
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi và thách thức bản thân;
- Biết tiếng Nhật hoặc làm việc ở Công ty IT của Nhật Bản là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương gross đến 18,000,000 VND;
- Thưởng tết và thưởng đánh giá 1 lần/năm; tăng lương 1 lần/năm;
- Bảo hiểm bắt buộc đóng theo lương thực tế, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt công ty tài trợ, trợ cấp ăn trưa;
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm;
- Teambuilding hàng quý, tham gia các câu lạc bộ ở công ty: Yoga, Bóng đá, Cầu lông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Zone 3 và Zone 4, tầng 16, tòa nhà vp 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội

