Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 192 Quán Thánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng và các hồ sơ liên quan
- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày, tạo phiếu tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
- Tính giá thành, kiểm tra giá thành sản phẩm.
- Hướng dẫn nhân viên cấp dưới thực hiện công việc và giải đáp các thắc mắc liên quan
- Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng
- Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng
- Tính lương (lương cơ bản, làm việc ngoài giờ), bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác...
- Tạo lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Điều hành (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí...)
- Kiểm tra lại các hóa đơn, chứng từ đã được ghi nhận trên sổ sách để kê khai thuế chính xác nhất.
- Lập báo cáo tài chính năm: Báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh,...
- Kê khai và nộp báo cáo thuế đúng kỳ
- Hỗ trợ, giám sát, kiểm soát quá trình và kết quả làm việc của các kế toán viên.
- Đề xuất giải pháp khắc phục các sai sót liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
- Cùng nhau thiết lập, duy trì mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng, đối tác, thuế...

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Trình độ học vấn & Chuyên ngành: Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán.
- Trình độ chuyên môn: Có kinh nghiệm trong các nhiệm vụ chuyên môn ít nhất 02 năm ngành FMCG là 1 lợi thế
- Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng: nhanh nhẹn, chủ động, chịu khó học hỏi
- Trung thực, nhiệt huyết, có khả năng làm việc dưới áp lực cao;
- Đam mê, gắn bó với công việc và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG Thì Được Hưởng Những Gì

. Mức lương cứng từ 10-17 triệu/tháng, có thỏa thuận theo năng lực
. Có nhiều cơ hội thăng tiến;
. Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động và chế độ phúc lợi của Công ty;
• Làm việc trong môi trường năng động, nhiều hoạt động, phong trào văn hóa sôi nổi, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
• Cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp;
• Được phát huy tối đa sở trưởng của mình, làm việc với các hệ thống lớn hàng đầu Việt Nam;
• Các chính sách phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Geleximco Building số 36 Hoàng Cầu P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

