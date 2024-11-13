Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 192 Quán Thánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng và các hồ sơ liên quan

- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày, tạo phiếu tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

- Tính giá thành, kiểm tra giá thành sản phẩm.

- Hướng dẫn nhân viên cấp dưới thực hiện công việc và giải đáp các thắc mắc liên quan

- Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng

- Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng

- Tính lương (lương cơ bản, làm việc ngoài giờ), bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác...

- Tạo lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Điều hành (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí...)

- Kiểm tra lại các hóa đơn, chứng từ đã được ghi nhận trên sổ sách để kê khai thuế chính xác nhất.

- Lập báo cáo tài chính năm: Báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh,...

- Kê khai và nộp báo cáo thuế đúng kỳ

- Hỗ trợ, giám sát, kiểm soát quá trình và kết quả làm việc của các kế toán viên.

- Đề xuất giải pháp khắc phục các sai sót liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

- Cùng nhau thiết lập, duy trì mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng, đối tác, thuế...

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/Nữ

- Trình độ học vấn & Chuyên ngành: Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán.

- Trình độ chuyên môn: Có kinh nghiệm trong các nhiệm vụ chuyên môn ít nhất 02 năm ngành FMCG là 1 lợi thế

- Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng: nhanh nhẹn, chủ động, chịu khó học hỏi

- Trung thực, nhiệt huyết, có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

- Đam mê, gắn bó với công việc và có tinh thần cầu tiến.

Quyền Lợi Được Hưởng

. Mức lương cứng từ 10-17 triệu/tháng, có thỏa thuận theo năng lực

. Có nhiều cơ hội thăng tiến;

. Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động và chế độ phúc lợi của Công ty;

• Làm việc trong môi trường năng động, nhiều hoạt động, phong trào văn hóa sôi nổi, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

• Cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp;

• Được phát huy tối đa sở trưởng của mình, làm việc với các hệ thống lớn hàng đầu Việt Nam;

• Các chính sách phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

