Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Kim mới, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Hạch toán phần hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: theo dõi các khoản thu – chi, quản lý chứng từ thu –chi, nhận chứng từ từ các bộ phận liên quan kiểm tra tính hợp lệ, đúng đủ, theo dõi các khoản thanh toán bằng thẻ của Công ty, khớp số dư hàng ngày.

Thanh toán các khoản chi phí văn phòng với nhà cung cấp theo kế hoạch

Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, bảo hiểm

Theo dõi hạch toán hoá đơn đầu vào, đầu ra

Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng

Hạch toán chi phí trả trước, công cụ dụng cụ, TSCĐ

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp

In, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý

Làm báo cáo theo yêu cầu của Kế toán trưởng/ BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Kinh nghiệm thực tế từ 2 năm

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại Công ty CP Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Thu nhập theo năng lực (10-13M++)

Thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...

Phúc lợi:

Phụ cấp ăn trưa

Các khoản thưởng lễ tết....

Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu..

Đào tạo trực tiếp về chuyên môn công việc.

Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ, hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;

Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding... của Công ty;

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm (12 - 14 ngày), nghỉ Lễ theo quy định;

Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Địa điểm / thời gian làm việc

Văn phòng công ty: TT5-1B-25, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Nghỉ Chiều thứ 7 + Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Lendbiz

