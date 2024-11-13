Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Lendbiz
- Hà Nội: Đại Kim mới, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Hạch toán phần hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: theo dõi các khoản thu – chi, quản lý chứng từ thu –chi, nhận chứng từ từ các bộ phận liên quan kiểm tra tính hợp lệ, đúng đủ, theo dõi các khoản thanh toán bằng thẻ của Công ty, khớp số dư hàng ngày.
Thanh toán các khoản chi phí văn phòng với nhà cung cấp theo kế hoạch
Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, bảo hiểm
Theo dõi hạch toán hoá đơn đầu vào, đầu ra
Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng
Hạch toán chi phí trả trước, công cụ dụng cụ, TSCĐ
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp
In, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán
Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý
Làm báo cáo theo yêu cầu của Kế toán trưởng/ BGĐ
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm thực tế từ 2 năm
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Tại Công ty CP Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực (10-13M++)
Thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...
Phúc lợi:
Phụ cấp ăn trưa
Các khoản thưởng lễ tết....
Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu..
Đào tạo trực tiếp về chuyên môn công việc.
Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ, hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;
Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding... của Công ty;
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm (12 - 14 ngày), nghỉ Lễ theo quy định;
Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.
Địa điểm / thời gian làm việc
Văn phòng công ty: TT5-1B-25, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Nghỉ Chiều thứ 7 + Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Lendbiz
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
