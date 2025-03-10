Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công việc hàng ngày:
- Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế...
- Quản lý công nợ phải thu và phải trả.
- Kiểm tra và lập báo cáo về tình trạng xuất - nhập kho, tồn hàng.
- Thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán.
Công việc hàng tháng:
- Làm báo cáo nghiệp vụ hằng tháng như báo cáo thuế và tờ khai thuế GTGT.
- Tính toán lương theo hợp đồng lao động.
- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ.
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và khấu hao.
- Gia hạn việc nộp thuế nếu có vấn đề phát sinh.
Công việc hàng quý:
- Lập báo cáo quý như báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.
- Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.
Công việc hàng năm:
- Lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra số liệu cuối kỳ.
- In và lưu trữ sổ sách theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
- Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Có khả năng sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office khác
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhiều cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp có cuộc sống ổn định lâu dài
- Và nhiều quyền lợi khác theo qui định: BHYT, BHXH, BHTN
-Nghỉ lễ, tết; thưởng ngày lễ, tết,...của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

