Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công việc hàng ngày:

- Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế...

- Quản lý công nợ phải thu và phải trả.

- Kiểm tra và lập báo cáo về tình trạng xuất - nhập kho, tồn hàng.

- Thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán.

Công việc hàng tháng:

- Làm báo cáo nghiệp vụ hằng tháng như báo cáo thuế và tờ khai thuế GTGT.

- Tính toán lương theo hợp đồng lao động.

- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ.

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và khấu hao.

- Gia hạn việc nộp thuế nếu có vấn đề phát sinh.

Công việc hàng quý:

- Lập báo cáo quý như báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.

- Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.

Công việc hàng năm:

- Lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra số liệu cuối kỳ.

- In và lưu trữ sổ sách theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

- Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Có khả năng sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office khác

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhiều cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp có cuộc sống ổn định lâu dài

- Và nhiều quyền lợi khác theo qui định: BHYT, BHXH, BHTN

-Nghỉ lễ, tết; thưởng ngày lễ, tết,...của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM

