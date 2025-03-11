Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô số C8, C9, C10 - 1 đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Theo dõi công nợ phải thu, lập báo cáo công nợ phải thu hàng tuần , hạch toán doanh thu, chi phí, tạm ứng.

Thực hiện công việc kế toán hàng ngày như xuất hóa đơn chứng từ

Kiểm tra và đối chiếu chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán

Thực hiện các thủ tục thanh toán

Công việc Thủ Quỹ: Rút tiền, chi tiền theo quy định của công ty

Kiểu tra, đối chiếu quỹ thường xuyên hàng tuần, hàng tháng.

Hỗ trợ quản lý hàng tồn kho, theo dõi xuất nhập kho

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu Kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Kinh nghiệm làm việc 01 năm ở vị trí tương đương

Thành thạo Microsoft Excel và các ứng dụng văn phòng khác

Có kiến thức vững về nghiệp vụ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Từ 8 -15 triệu tùy vào năng lực ứng viên.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Công ty hỗ trợ cơm trưa và đồng phục.

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn về bán hàng online và quản lý đơn hàng

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Có xe đưa đón nhân viên hàng ngày, được hỗ trợ phí gửi xe.

Được nghỉ 01 Thứ 7/ tháng khi là nhân viên chính thức.

Địa điểm làm việc: Lô số C8, C9, C10-1 đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Địa điểm xe đưa đón: 212 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

