Tuyển Kế toán tổng hợp High Tide Restaurant (Công Ty TNHH Cảnh Quan Những Ngón Tay Xanh) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nhà hàng Bar High Tide - Thảo Điền Số 154 Nguyễn Văn Hưởng , Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam|, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, quản lý quỹ tiền mặt của công ty, làm báo cáo thu, chi xuất hóa đơn hàng ngày và hạch toán

• Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ (tháng/quý/năm) theo quy định nhà nước

• Chấm công hàng tháng cho nhân viên. Làm thủ tục liên quan đến BHXH.

• Theo dõi công nợ phải thu...

• Làm các việc admin theo yêu cầu

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán các Trường như: Học Viện Tài chính, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại hoc thương mại vv..;

•Có kinh nghiệm kế toán trên 3- 5 năm.

•Nắm vững nguyên tắc – chuẩn mực về Tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán;

•Thành thạo hạch toán kế toán, kiểm tra số liệu phần hành, thành thạo lập và đọc hiểu các báo cáo tài chính;

•Tự tin trong giao tiếp và làm việc với các cơ quan ban ngành (thuế, kiểm toán,...)

Tại High Tide Restaurant (Công Ty TNHH Cảnh Quan Những Ngón Tay Xanh) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Được hưởng quyền lợi từ hợp đồng, BHXH và BHYT.

- Được hưởng lương tháng 13 và 12 ngày phép năm.

- Nghỉ off 04 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại High Tide Restaurant (Công Ty TNHH Cảnh Quan Những Ngón Tay Xanh)

