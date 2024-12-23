Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÝ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 162 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thu thập, xử lý, sắp xếp, hạch toán, lưu trữ hoá đơn, chứng từ kế toán

- Kiểm tra tính chính xác, lưu trữ các loại chứng từ. Cập nhật thông tin chứng từ, sổ sách kế toán.

- Hạch toán các bút toán tổng hợp: TSCD, CCDC, chi phí bán hàng, chi phí quản lý ....

- Kiểm soát các khoản chi văn phòng, chi phí hoạt động hàng ngày

- Lập và nộp báo cáo thuế theo tháng, quý, năm: Thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tài chính đúng thời hạn

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh

- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách của công ty

- Lập báo cáo quản trị: Doanh thu, chi phí, công nợ, hàng tồn cho Tổng Giám Đốc

- Theo dõi các chi phí phát sinh và đưa ra những ý kiến đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động của của công ty

- Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế, tham mưu cho ban giám đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán, Kinh tế.

- Có ít nhất 5 kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Kỹ năng chung: Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành, giao tiếp và thuyết trình tốt. Am hiểu chuyên môn về tài chính, kế toán. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.

- Kỹ năng chuyên môn: Phân tích báo cáo tài chính. Lập kế hoạch ngân sách chi tiêu hàng năm, tổng hợp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÝ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc 12 Triệu

- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và sẽ trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn (Từ 12 - 15 triệu/ tháng hoặc có thể hơn tùy theo năng lực)

- Phụ cấp, Phụ cấp thâm niên

- Đồng phục

- Thưởng Lễ Tết,...

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Du lịch cùng công ty

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn. Cơ hội thăng tiến

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.

- Phỏng vấn đạt sẽ đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÝ KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin