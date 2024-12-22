Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1A Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

- Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp

- Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ, thuế và các nghiệp vụ khác

- Theo dõi và quản lý công nợ

- Tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, công nhân viên

- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...Hạch toán các khoản phân bổ đó

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ

- Cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;

- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Lập các Báo cáo Thuế theo quy định của Nhà nước

- Theo dõi và kiểm tra, lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Tổng hợp số liệu, hạch toán các chi phí

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu chi tiết với sổ cái

- Nộp tờ khai lệ phí môn bài và tiền lệ phí môn bài

- Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ

- Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới

- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, GTGT và TNCN

- Lập báo cáo tài chính

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng..v.v

- Kinh nghiệm từ 3 năm.

- Thành thạo phần mềm tin học và phần mềm kế toán.

- Nắm vững các thông tin về pháp luật.

Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tương xứng năng lực.

- Review lương 1 lần/năm.

- Đóng BHXH.

- Phép năm.

- Event nội bộ, teambuilding, khám sức khỏe hằng năm.

- Cung cấp thiết bị làm việc: PC/laptop

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

