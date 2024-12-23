Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Mebipha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Mebipha
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Thực hiện các công việc kế toán, hạch toán lên phần mềm
- Rà soát, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn
- Tổng hợp dữ liệu lương và các khoản trích theo lương từ Phòng Nhân sự
- Thực hiện các công việc liên quan đến cơ quan thuế
- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo yêu cầu
- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
- Có kỹ năng báo cáo, sắp xếp thời gian
- Nắm vững kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn
- Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Mebipha Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm đóng theo quy định hiện hành, được mua Bảo hiểm rủi ro ngay khi ký HĐ chính thức
- Chính sách phúc lợi rõ ràng, Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng 13 .....
- Teambuilding ít nhất 1 lần/năm
- Môi trường ít cạnh tranh, đề cao phát triển bền vững
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Mebipha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
