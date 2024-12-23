Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Mebipha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Thực hiện các công việc kế toán, hạch toán lên phần mềm

- Rà soát, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn

- Tổng hợp dữ liệu lương và các khoản trích theo lương từ Phòng Nhân sự

- Thực hiện các công việc liên quan đến cơ quan thuế

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo yêu cầu

- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

- Có kỹ năng báo cáo, sắp xếp thời gian

- Nắm vững kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn

- Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Mebipha Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm đóng theo quy định hiện hành, được mua Bảo hiểm rủi ro ngay khi ký HĐ chính thức

- Chính sách phúc lợi rõ ràng, Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng 13 .....

- Teambuilding ít nhất 1 lần/năm

- Môi trường ít cạnh tranh, đề cao phát triển bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Mebipha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin