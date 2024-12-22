Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
- Hồ Chí Minh: 46 Bạch Đằng, Phường 02, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra và nhập kho hàng hóa nước ngoài, mua hàng trong nước, các phí mua hàng hóa có liên quan.
Kiểm tra và hạch toán chi phí, giá vốn, khấu hao, lương, bảo hiểm,... phát sinh hàng tháng.
Kiểm tra hạch toán chi phí, công nợ với chứng từ thanh toán.
Kiểm tra số liệu các tài khoản phát sinh trong Bảng cân đối kế toán.
Chịu trách nhiệm số dư tài khoản được theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác.
Lập các báo cáo Thuế: Thuế GTGT, TNCN, .... định kỳ hàng tháng và quý.
Lập báo cáo thuế quyết toán năm theo đúng biểu mẫu và thời gian của Luật định.
Xử lý xuất phụ đi theo máy bơm, máy thổi khí, máy khuấy.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng và BGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, kiên trì.
Ham hỏi hỏi và trau dồi kiến thức.
Hòa đồng, hợp tác.
Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo pháp luật và quy định Công ty
Tham gia team-building hàng năm
Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI