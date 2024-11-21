Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Kế toán trưởng tài chính trong quản trị, quản lý tài chính kế toán.

Điều hành trực tiếp kế toán viên trong công tác hạch toán kế toán hàng ngày đảm bảo sao cho công tác hạch toán kế toán của công ty theo đúng chuẩn mực kế toán và thuế cho phép.

Định kỳ tập hợp các báo cáo đầy đủ đúng hạn gởi cho Kế toán trưởng (báo cáo hợp nhất) theo đúng biểu mẫu do công ty đề ra.

+ Báo cáo tuần (doanh thu – lãi gộp)

+ Báo cáo tháng (kết quả kinh doanh theo form nội bộ)

+ Báo cáo quý (theo biểu mẫu của Bộ tài chính)

+ Báo cáo năm (theo biểu mẫu của Bộ tài chính)

Báo cáo gởi theo biểu mẫu quy định của Mitsubishi Motor Viet Nam

Hỗ trợ Kế toán trưởng trong điều hành công việc hàng ngày, quản lý tài sản, nguồn vốn của công ty. Thường xuyên báo cáo và đề xuất với Trưởng phòng kế toán các vấn đề phát sinh trong chức năng và nhiệm vụ của công việc được phân công.

Hỗ trợ thêm những công tác khác (nếu có) theo sự phân công của Trưởng phòng kế toán

Chịu trách nhiệm trước, Trưởng phòng kế toán và Ban tổng giám đốc về tất cả các dữ liệu trong báo cáo nêu trên.

Chịu sự điều hành trực tiếp từ Trưởng phòng kế toán và Ban Tổng giám đốc công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán trở lên

Sử dụng được phần mềm kế toán, và có khả năng sử dụng thành thạo Word, Excel

Có kinh nghiệm trên 2 năm liên tục đảm nhận vai trò tương đương tại các doanh nghiệp

Có khả năng phân tích thông tin

Nắm vững các quy định mang tính luật định về kế toán

Nhạy bén trong công việc; Lưu trữ hồ sơ tốt

Trung thực, cận trọng, bảo mật thông tin

Nhiệt tình, chịu khó, vui vẻ, hòa nhã, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng.

Chịu được áp lực công việc, có ý thức trách nhiệm cao.

Ngoại hình trung bình (không khuyết tật)

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Có 12 ngày phép năm

Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.,

Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BẾN THÀNH

