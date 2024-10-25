Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kế toán tổng hợp

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: C3/24 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Bình Chánh

Kiểm tra các định khoản phát sinh, công nợ phải thu, phải trả. Kiểm tra tiền về, hạch toán nghiệp vụ phát sinh của từng tài khoản ngân hàng. Làm lệnh thanh toán công nợ NCC, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngoại tệ, ngân hàng. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ, chi phí.. Cân đối tồn kho, điều chỉnh giữa kho HN - HCM. Phân loại hồ sơ, chứng từ theo quy định. Xuất hoá đơn bán ra. Kiểm tra, rà soát, hạch toán hoá đơn đầu vào - đầu ra trên phần mềm thuế. Ghi tăng CCDC, TSCD. Lập bảng chấm công, bảng lương, hạch toán chi phí lương thuế. Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN... Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Trình độ: Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính. Nắm vững nghiệp vụ kế toán, am hiểu luật. Có khả năng phân tích, tư duy tốt, giải quyết vấn đề nhanh. Làm việc độ lập, làm việc nhóm tốt. Thành thạo Word, excel, powerpoint. Trung thực, tỉ mỉ, điền điệm, kiên quyết.
Trình độ: Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, am hiểu luật.
Có khả năng phân tích, tư duy tốt, giải quyết vấn đề nhanh.
Làm việc độ lập, làm việc nhóm tốt.
Thành thạo Word, excel, powerpoint.
Trung thực, tỉ mỉ, điền điệm, kiên quyết.

Lương: 09-12tr theo năng lực Sử dụng thường niên hệ thống bể bơi, phòng xông tiêu chuẩn 5 sao Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thường lễ Tết, lương tháng 13 Du lịch cùng Công ty hàng năm Thời gian làm việc: 08h - 17h30 Từ T2 - T6 và 08h - 16h00 T7, nghỉ chủ nhật
Lương: 09-12tr theo năng lực
Sử dụng thường niên hệ thống bể bơi, phòng xông tiêu chuẩn 5 sao
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thường lễ Tết, lương tháng 13
Du lịch cùng Công ty hàng năm
Thời gian làm việc: 08h - 17h30 Từ T2 - T6 và 08h - 16h00 T7, nghỉ chủ nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 02-BT, Ngõ 332 đường Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

