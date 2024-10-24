Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT ĐỨC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: i36 đường F, Phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Quản lý sổ sách kế toán;
• Báo cáo thuế;
• Và các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của Leader.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính : Nữ; • Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên; • Thành thạo tin học văn phòng;
• Có kinh nghiệm báo cáo thuế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm;
• Tham gia BHXH đầy đủ, Thưởng Lế, Tết,... theo quy định;
• Thời gian làm việc từ: Thứ 2- thứ 6 (8h30-17h30); thứ 7 làm việc Online tại nhà (8h30-12h);
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT ĐỨC
