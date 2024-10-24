Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: i36 đường F, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Quản lý sổ sách kế toán;

• Báo cáo thuế;

• Và các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính : Nữ; • Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên; • Thành thạo tin học văn phòng;

• Có kinh nghiệm báo cáo thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm;

• Tham gia BHXH đầy đủ, Thưởng Lế, Tết,... theo quy định;

• Thời gian làm việc từ: Thứ 2- thứ 6 (8h30-17h30); thứ 7 làm việc Online tại nhà (8h30-12h);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT ĐỨC

