Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trà Cú, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra và tổng hợp chứng từ:

Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ kế toán.

Ghi nhận, phân loại và tổng hợp toàn bộ các giao dịch tài chính phát sinh trong công ty.

Hạch toán kế toán:

Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, bao gồm doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản cố định và hàng tồn kho.

Đảm bảo các khoản chi phí, doanh thu được phân bổ chính xác và kịp thời.

Quản lý sổ sách:

Theo dõi và lập báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả.

Cập nhật và kiểm tra hệ thống sổ cái, sổ chi tiết.

Quản lý và theo dõi hàng tồn kho, kiểm kê định kỳ và xử lý chênh lệch (nếu có).

Báo cáo tài chính:

Lập các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) theo yêu cầu của Ban Giám đốc và cơ quan thuế.

Lập báo cáo quyết toán thuế (TNDN, TNCN, VAT, ...) và các báo cáo khác theo quy định pháp luật.

Quản lý tài sản cố định:

Theo dõi và trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định.

Kiểm kê, đánh giá lại tài sản định kỳ.

Tính giá thành sản phẩm:

Theo dõi và tổng hợp chi phí sản xuất theo từng công đoạn, sản phẩm.

Phân bổ chi phí chính xác để tính toán giá thành sản phẩm.

Đưa ra phân tích về biến động giá thành và đề xuất giải pháp tối ưu chi phí.

Công tác thuế:

Thực hiện các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế đúng thời hạn.

Cập nhật các quy định pháp luật về thuế, kế toán và tư vấn cho Ban Giám đốc khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất.

Có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm trong môi trường sản xuất.

Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Hiểu biết rõ về các quy định kế toán và thuế.

Cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo kết quả công việc.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Lương Tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển

