Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Thực hiện Thanh toán NCC.

Thực hiện điều dòng tiền để thanh toán NCC, lương (Vay ngân hàng...)

Thực hiện view Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các biên bản khác

Thực hiện làm DNTT, xuất hóa đơn, biên bản thanh lý cho các hợp đồng

Thực hiện đối chiếu số liệu với Phòng Hồ sơ, Phòng Tư Vấn, Dự án về các đợt thanh toán theo hợp đồng

Cung cấp số hợp đồng cho các Phòng Ban 1 cách logic

Cung cấp hồ sơ cho các Phòng Ban khi có nhu cầu (GPKD, Hợp đồng...)

Thực hiện cung cấp hồ sơ Tài chính cho Hồ sơ Thầu

Thực hiện làm bảo lãnh (Thực hiện hợp đồng, tạm ứng, bảo hành, dự thầu) và gia hạn các thư bảo lãnh

Mở tài khoản ngân hàng mới

Cung cấp hồ sơ tài chính cho Ngân hàng (2 ngân hàng): hàng quý

Theo dõi công nợ của Khách hàng

Làm báo cáo Quý, Năm, và nộp tiền thuế

Kiểm tra nhập xuất hàng, để xuất hóa đơn nhiều hơn thực tế khi khách hàng có Nhu Cầu

Thực hiện báo cáo Doanh Thu, chi phí, Lợi Nhuận, Vay vốn và các báo cáo khác

Thực hiện các công việc khác khi có đề xuất của cấp trên.

Tham gia họp với các Phòng Ban

Đi ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp, lương nhân viên, làm bảo lãnh, lấy sổ phụ và lên chi cục thuế khi có phát sinh

Nhập tất cả chứng từ phát sinh của tất cả các ngân hàng vào phần mềm misa.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu và nắm vũng chuẩn mực kế toán

Kỹ năng sắp xếp, điều phối công việc.

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Có kĩ năng giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng.

Trung thực, tỉ mĩ, cẩn thận và luôn hòa đồng với mọi người

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12-13 triệu

- Thưởng tháng 13

- Được đào tạo nghiệp vụ về môi trường;

- Làm việc chuyên nghiệp;

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp

- Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

