Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Thực hiện Thanh toán NCC.
Thực hiện điều dòng tiền để thanh toán NCC, lương (Vay ngân hàng...)
Thực hiện view Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các biên bản khác
Thực hiện làm DNTT, xuất hóa đơn, biên bản thanh lý cho các hợp đồng
Thực hiện đối chiếu số liệu với Phòng Hồ sơ, Phòng Tư Vấn, Dự án về các đợt thanh toán theo hợp đồng
Cung cấp số hợp đồng cho các Phòng Ban 1 cách logic
Cung cấp hồ sơ cho các Phòng Ban khi có nhu cầu (GPKD, Hợp đồng...)
Thực hiện cung cấp hồ sơ Tài chính cho Hồ sơ Thầu
Thực hiện làm bảo lãnh (Thực hiện hợp đồng, tạm ứng, bảo hành, dự thầu) và gia hạn các thư bảo lãnh
Mở tài khoản ngân hàng mới
Cung cấp hồ sơ tài chính cho Ngân hàng (2 ngân hàng): hàng quý
Theo dõi công nợ của Khách hàng
Làm báo cáo Quý, Năm, và nộp tiền thuế
Kiểm tra nhập xuất hàng, để xuất hóa đơn nhiều hơn thực tế khi khách hàng có Nhu Cầu
Thực hiện báo cáo Doanh Thu, chi phí, Lợi Nhuận, Vay vốn và các báo cáo khác
Thực hiện các công việc khác khi có đề xuất của cấp trên.
Tham gia họp với các Phòng Ban
Đi ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp, lương nhân viên, làm bảo lãnh, lấy sổ phụ và lên chi cục thuế khi có phát sinh
Nhập tất cả chứng từ phát sinh của tất cả các ngân hàng vào phần mềm misa.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng sắp xếp, điều phối công việc.
Tốt nghiệp đại học trở lên.
Có kĩ năng giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng.
Trung thực, tỉ mĩ, cẩn thận và luôn hòa đồng với mọi người
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng 13
- Được đào tạo nghiệp vụ về môi trường;
- Làm việc chuyên nghiệp;
- Nâng cao kỹ năng giao tiếp
- Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
