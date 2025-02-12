Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH The Dreamers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH The Dreamers
- Hồ Chí Minh:
- 15 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Hạch toán chi phí mua vào
Nhập sao kê ngân hàng
Kiểm tra lương và bảng trích theo lương
Hạch toán lương, bảo hiểm và các khoản trích lương Soạn thảo hợp đồng bán ra, kiểm tra HĐ mua vào Thực hiện phân bổ, kết chuyển cuối kỳ
Kiểm tra tờ khai thuế TNCN
Thực hiện tờ khai thuế GTGT, TNDN, BCTC thuế
Thực hiện BC KQKD nội bộ
Xuất hóa đơn, hạch toán doanh thu
Kiểm tra bill trên IPOS
Lập/kiểm tra ĐNTT => trình ký=> Thủ Quỹ
Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả => gửi báo cáo KTT |Weekly & 08-monthly
Tính giá vốn sản phẩm
Quản lý và tạo mã trên IPOS
Theo dõi định mức nguyên liệu
Theo dõi, kiểm soát chi phí đầu tư
Tính KPI nhân viên
Lập kế hoạch thanh toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên Realtime
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm
Kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe, đàm phán, hoạch định, đánh giá, giải quyết vấn đề, có tinh thấn làm việc nhóm, ...
Kỹ năng nghiệp vụ ngành.
Độ tuổi dưới 35 tuổi
Tại Công Ty TNHH The Dreamers Thì Được Hưởng Những Gì
Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty xứng đáng với hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Người lao động được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe từ các gói bảo hiểm của Công ty. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
Chế độ riêng của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH The Dreamers
