Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH The Dreamers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán chi phí mua vào

Nhập sao kê ngân hàng

Kiểm tra lương và bảng trích theo lương

Hạch toán lương, bảo hiểm và các khoản trích lương Soạn thảo hợp đồng bán ra, kiểm tra HĐ mua vào Thực hiện phân bổ, kết chuyển cuối kỳ

Kiểm tra tờ khai thuế TNCN

Thực hiện tờ khai thuế GTGT, TNDN, BCTC thuế

Thực hiện BC KQKD nội bộ

Xuất hóa đơn, hạch toán doanh thu

Kiểm tra bill trên IPOS

Lập/kiểm tra ĐNTT => trình ký=> Thủ Quỹ

Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả => gửi báo cáo KTT |Weekly & 08-monthly

Tính giá vốn sản phẩm

Quản lý và tạo mã trên IPOS

Theo dõi định mức nguyên liệu

Theo dõi, kiểm soát chi phí đầu tư

Tính KPI nhân viên

Lập kế hoạch thanh toán

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên Realtime

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Kế toán tổng hợp.

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm

Kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe, đàm phán, hoạch định, đánh giá, giải quyết vấn đề, có tinh thấn làm việc nhóm, ...

Kỹ năng nghiệp vụ ngành.

Độ tuổi dưới 35 tuổi

Tại Công Ty TNHH The Dreamers Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty xứng đáng với hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Người lao động được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe từ các gói bảo hiểm của Công ty. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Chế độ riêng của Công ty

