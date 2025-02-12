Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần OVI VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 24, Đường B13, khu dân cư GS, Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp phòng Phát triển kinh doanh làm bảo lãnh ngân hàng;

Cập nhật số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn vào phần mềm Base;

Quản lý hóa đơn chứng từ và phân loại hóa đơn liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu của Công ty: Kiểm soát chi phí mua hàng và quản lý, kiểm tra hóa đơn đầu vào; Xuất hóa đơn bán hàng đúng theo số lượng bán hàng;

Hàng tuần theo dõi, thống kê tình hình công nợ, đối của khách hàng, chịu trách nhiệm thu hồi công nợ đúng thời hạn với Phòng Phát triển kinh doanh và cập nhật báo cáo trên phần mềm Base;

Theo dõi và cập nhật doanh thu bán hàng;

Thực hiện kiểm kê hàng tháng và đối chiếu số liệu hàng tồn kho thực tế so với số lượng tồn kho trên phần mềm kế toán đồng thời cập nhật tồn kho hàng tuần lên Base;

Lập báo cáo danh mục hàng hóa bán ra và tổng hợp báo cáo công nợ hàng tháng;

Lập báo cáo công việc hàng tuần, tháng cập nhật số liệu trên Base công việc;

Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán của Công ty và theo sự phân công của Trưởng bộ phận;

Lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc theo đúng quy định; Tổng hợp hoàn thiện trình ký các chứng từ, sổ sách đầy đủ hàng tháng, quý và thực hiện niêm phong đóng gói, lưu trữ theo quy định;

Chịu trách nhiệm toàn bộ về các vấn đề liên quan đến công tác kế toán trước KTT và BGĐ ;

Thay mặt Công ty làm việc với các cơ quan Thuế, kiểm toán, ngân hàng....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh dự án, tham gia đấu thầu.

Có kiến thức về nghiệp vụ xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại.

Kỹ năng: Đàm phán, thương thảo tốt, tổng hợp thông tin, số liệu, làm việc nhóm.

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao.

Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên người sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Tại Công ty Cổ phần OVI VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Ngày nghỉ: Lễ, Tết, phép năm, hiếu, hỷ, ... theo luật Lao động;

Điều chỉnh lương mỗi năm 1 (lần) căn cứ vào lợi nhuận từ doanh thu hằng năm;

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến cao;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo luật lao động;

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chế độ đãi ngộ nhân tài tốt, ...;

Lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần OVI VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin