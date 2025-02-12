Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14 DD12, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Kiểm tra, tổng hợp lại báo cáo của các nhân viên kế toán khác để ra báo cáo hàng tháng cho công ty
2. Tính giá thành, giá vốn hàng bán cuối mỗi tháng.
3. Hạch toán chi phí lương theo đơn vị và khoản mục chi phí.
4. Hạch toán chi phí Bảo hiểm xã hội.
5. Hạch toán ghi tăng và các nghiệp vụ khác liên quan đến khấu hao TSCĐ, Phân bổ CCDC, Phân bổ chi phí trả trước.
6. Kiểm tra và theo dõi đề xuất thanh toán các khoản thuế phải nộp của công ty.
7. Lập, Theo dõi, quản lý và đề xuất hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý công ty: Giấy phép, mẫu dấu, điều lệ, danh sách cổ đông,...
8. Làm hồ sơ vay mua xe, bất động sản, hoặc hồ sơ tăng hạn mức công ty.
9. Hỗ trợ nhân viên làm việc với ngân hàng chuẩn bị và bổ sung các hồ sơ mà ngân hàng yêu cầu.
10. Làm việc với cơ quan thuế, cơ quan thanh tra, kiểm tra,... và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết cho đoàn kiểm tra.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, hoạt bát, nhiệt huyết
Trung thực, cẩn thận
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành liên quan
Nam/Nữ Tuổi từ 27-35
Kinh nghiệm trên 3 năm trở lên ở công ty sản xuất
Ưu tiên ứng viên đã từng đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp
Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kiot, misa amis

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13.000.000đ- 15.000.000đ tùy kinh nghiệm và năng lực
- Phép năm, thưởng lễ tết theo quy định nhà nước
- Du lịch công ty hằng năm
- Thưởng lương tháng 13
- Thưởng sản lượng, KPI hàng tháng và nhân viên xuất sắc hàng năm
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 - từ 8h đến 17h - nghỉ trưa 12h-13h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Đường DD12, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

