Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG SINGAPORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 78 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

· Xuất hóa đơn, lưu trữ và quản lý hồ sơ hóa đơn

· Thực hiện đối chiếu, theo dõi chi phí và quản lý dòng tiền.

· Đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính trong nước và quốc tế

· Hỗ trợ phòng kinh doanh để cung cấp thông tin tài chính và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

· Hỗ trợ các quy trình lập ngân sách, dự báo và lập kế hoạch tài chính.

Thực hiện hồ sơ và giao dịch ngân hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Bằng cử nhân các chuyên ngành liên quan như Kế toán, Tài chính hoặc Ngân hàng

· Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp và/hoặc Kế toán thuế

· Thành thạo phần mềm kế toán

· Kinh nghiệm quản lý các giao dịch tài chính, làm việc với cơ quan thuế và ngân hàng

· Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, chú ý đến chi tiết, trung thực và sẵn sàng học hỏi.

· Có khả năng đi công tác tỉnh một quý một lần

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG SINGAPORE Thì Được Hưởng Những Gì

· Môi trường làm việc trẻ, năng động, được trang bị thiết bị khi làm việc.

· Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

· Teambuilding, du lịch hàng năm

· Lương tháng 13. Các khoản thưởng khác theo đánh giá hiệu quả công việc

· Thời gian thử việc: 02 tháng

· Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 (Thứ 2 - Thứ 6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG SINGAPORE

