Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lê Cơ, Phường An Lạc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhập hóa đơn mua hàng hóa và chứng từ liên quan

Xuất hóa đơn GTGT bán hàng

Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng

Thực hiện các thủ tục BHXH cho Nhân viên

Theo dõi tồn kho hàng hóa

Nhận chứng từ, tổng hợp chứng từ theo tháng, quý để làm việc với bên báo cáo thuế

Cân đối hóa đơn đầu vào, ra và tính lợi nhuận trước thuế của DN

Lưu trữ, sắp xếp, bảo quản chứng từ ngăn nắp và trình tự

Biết làm thủ tục GPDKKD và thủ tục hành chính về chứng từ thuế khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 30 - 32 tuổi

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành trở lên

Biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng giao tiếp tốt

Có thể làm việc dưới áp lực cao

Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ, bảo mật cao

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực ứng viên từ 10 - 15 triệu trở lên

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng lễ tết..)

Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin