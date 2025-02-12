Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lê Cơ, Phường An Lạc,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhập hóa đơn mua hàng hóa và chứng từ liên quan
Xuất hóa đơn GTGT bán hàng
Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng
Thực hiện các thủ tục BHXH cho Nhân viên
Theo dõi tồn kho hàng hóa
Nhận chứng từ, tổng hợp chứng từ theo tháng, quý để làm việc với bên báo cáo thuế
Cân đối hóa đơn đầu vào, ra và tính lợi nhuận trước thuế của DN
Lưu trữ, sắp xếp, bảo quản chứng từ ngăn nắp và trình tự
Biết làm thủ tục GPDKKD và thủ tục hành chính về chứng từ thuế khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 30 - 32 tuổi
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành trở lên
Biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng giao tiếp tốt
Có thể làm việc dưới áp lực cao
Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ, bảo mật cao
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với Công ty
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực ứng viên từ 10 - 15 triệu trở lên
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng lễ tết..)
Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát
