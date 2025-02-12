Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GREAT AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập và kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận.

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê đầu vào, đầu ra.

Làm hồ sơ xin hạn mức tín dụng, trả nợ, vay ngân hàng theo quy định.

Làm việc với các tổ chức tài chính, ngân hàng để quản lý tín dụng, vay vốn.

Tập hợp và phân bổ chi phí. Hạch toán thu nhập, chi phí khấu hao TSCĐ.

Báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

Theo dõi, đối chiếu và thanh toán công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm toán, thanh tra.

Lập, phân tích và kiểm soát các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Quản lý dòng tiền, cân đối thu chi, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Kiểm soát các khoản chi tiêu, đảm bảo tuân thủ ngân sách và chính sách tài chính của công ty.

Theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình tài chính, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa nguồn vốn.

Tham gia kiểm kê định kỳ và thực hiện các báo cáo liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng cơ bản

Có kiến thức vững về nghiệp vụ kế toán và tài chính doanh nghiệp

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên

Tại CÔNG TY TNHH GREAT AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn nếu có năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREAT AUTO

