Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ các khoản chi phí phải trả cho nhà cung cấp (NCC)/ nhà thầu/ nhà tư vấn và các đối tác khác.

Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu/ NCC theo đúng quy định của hợp đồng, quy định kế toán, thuế và quy định của Công ty.

Lập và thực hiện thanh toán cho nhà thầu/ NCC theo quy định của Tập đoàn.

Breakdown chi tiết công nợ của từng nhà thầu/ NCC theo từng hợp đồng, đảm bảo nhất quán với phần mềm kế toán.

Lập kế hoạch thanh toán, ước tính dòng tiền dự án và lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng của dự án.

Hạch toán chi phí dự án, công nợ vào phần mềm đảm bảo chính xác và kịp thời.

Cập nhật theo dõi chi phí thực hiện từng gói thầu/ NCC, từng nhà thầu phát sinh từng thời điểm.

Cập nhật giá trị đã thanh toán tạm ứng, thanh toán từng gói thầu tại từng thời điểm, theo dõi giá trị còn phải thanh toán từng nhà thầu.

Tổng hợp số liệu tính giá thành dự án.

Quản lý, ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí,... các khoản công nợ phải thanh toán phát sinh tại Công ty phụ trách.

Giám sát, kiểm tra việc tăng/ giảm tài sản, vật tư của Công ty.

Lập, kiểm tra, ghi nhận, lưu trữ các loại chứng từ kế toán của Công ty.

Bằng cấp: Đại học, Cao đẳng – Chuyên ngành Kế toán.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Xây dựng, Bất động sản.

Có kiến thức về các chính sách Thuế.

Đọc hiểu hồ sơ thầu, hồ sơ khối lượng trong lĩnh vực Xây dựng.

Kỹ năng công việc: Có năng lực phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp.

Kỹ năng mềm: Giao tiếp khéo léo và có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.

Thưởng đột xuất theo dự án.

Phụ cấp khác :Phụ cấp ăn trưa, điện thoại và gửi xe.

