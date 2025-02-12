Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FARM CENTRE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2, 103 đường số 43, Phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày của kế toán phần hành thực hiện, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.

- Thực hiện hạch toán các bút toán tổng hợp: ghi tăng TS, CCDC, chi phí trả trước, hạch toán chi phí lương, bảo hiểm....

- Kế toán chi phí giá thành sản xuất/ báo cáo giá thành.

- Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, thuế môn bài theo quy định của pháp luật về thuế

- Lập BCTC, quyết toán thuế TNDN

- Kiểm tra đối chiếu tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp

- Cập nhật, phổ biến chính sách thuế mới

- Tham gia giải trình số liệu liên quan khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán các trường khối kinh tế.

- Đã từng làm qua kế toán toán chi phí, giá thành công ty sản xuất.

- Có kinh nghiệm từ ít nhất 03 năm ở vị trí kế toán tổng hợp

- Am hiểu Luật thuế và chuẩn mực kế toán

- Thành thạo phần mềm kế toán Misa

- Cầu tiến, trung thực, chịu khó

- Giới tính: nữ. Tuổi từ 25 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FARM CENTRE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận

- Thưởng theo chế độ công ty, thưởng lễ tết

- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm

- Làm việc trong môi trường thân thiện

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 6: 8h30 đến 17h30; riêng thứ 7: 8h30 đến 12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FARM CENTRE

