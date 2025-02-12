Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tính lương cho nhân viên trong công ty

- Quản lý các các giao dịch ngân hang (Tiến rút và tiền gửi)

- Quản lý các hóa đơn và chứng từ liên quan đến kế toán

- Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo kế toán cho Sếp

- Khai báo hải quan cho các hoạt động xuất khẩu

- Chuẩn bị các tài liệu hải quan

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật tương đương N2

- Có 1 năm kinh nghiệm kế toán và hải quan

- Giao tiếp tốt và chủ động trong công việc

■Thời gian làm việc: Mon-Fri：7:30-16:30, buổi sáng Thứ Bảy

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:15mil~20mil gross

- Thưởng tháng 13

- Tham gia bảo hiểm theo luật Việt Nam

- Phép năm + Nghỉ lễ theo luật VN

- Thử việc 100% lương

- Các chế độ khác đang chờ đón bạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin