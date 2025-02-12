Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tính lương cho nhân viên trong công ty
- Quản lý các các giao dịch ngân hang (Tiến rút và tiền gửi)
- Quản lý các hóa đơn và chứng từ liên quan đến kế toán
- Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo kế toán cho Sếp
- Khai báo hải quan cho các hoạt động xuất khẩu
- Chuẩn bị các tài liệu hải quan
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Nhật tương đương N2
- Có 1 năm kinh nghiệm kế toán và hải quan
- Giao tiếp tốt và chủ động trong công việc
■Thời gian làm việc: Mon-Fri：7:30-16:30, buổi sáng Thứ Bảy
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương:15mil~20mil gross
- Thưởng tháng 13
- Tham gia bảo hiểm theo luật Việt Nam
- Phép năm + Nghỉ lễ theo luật VN
- Thử việc 100% lương
- Các chế độ khác đang chờ đón bạn
- Thời gian làm việc: Mon-Fri：7:30-16:30, buổi sáng Thứ Bảy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
