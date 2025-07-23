Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SWAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18Bis/11 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh.

- Tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và với cơ quan thuế.

- Theo dõi công nợ, kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ.

- Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan, kiểm toán, cơ quan thuế.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

-Thành thạo nghiệp vụ kế toán, thành thạo tối thiểu 1 phần mềm kế toán chuyên dụng

-Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc về thuế, có mạng lưới cập nhật các thay đổi trong chính sách thuế

-Có đầu óc tổ chức, sắp xếp tốt, chủ động trong công việc

-Trung thực, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, chịu áp lực tốt

-Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng học hỏi và cập nhật các phần mềm mới

-Xác định làm lâu dài cho Công ty

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SWAY Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng: Thỏa thuận theo năng lực

-Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty

-Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

-Nghỉ lễ, tết, phép năm, đi du lịch theo chương trình của công ty

-Thưởng lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SWAY

