Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SWAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SWAY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18Bis/11 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh.
- Tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và với cơ quan thuế.
- Theo dõi công nợ, kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ.
- Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan, kiểm toán, cơ quan thuế.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
-Thành thạo nghiệp vụ kế toán, thành thạo tối thiểu 1 phần mềm kế toán chuyên dụng
-Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc về thuế, có mạng lưới cập nhật các thay đổi trong chính sách thuế
-Có đầu óc tổ chức, sắp xếp tốt, chủ động trong công việc
-Trung thực, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, chịu áp lực tốt
-Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng học hỏi và cập nhật các phần mềm mới
-Xác định làm lâu dài cho Công ty
-Thành thạo nghiệp vụ kế toán, thành thạo tối thiểu 1 phần mềm kế toán chuyên dụng
-Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc về thuế, có mạng lưới cập nhật các thay đổi trong chính sách thuế
-Có đầu óc tổ chức, sắp xếp tốt, chủ động trong công việc
-Trung thực, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, chịu áp lực tốt
-Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng học hỏi và cập nhật các phần mềm mới
-Xác định làm lâu dài cho Công ty
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SWAY Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương thưởng: Thỏa thuận theo năng lực
-Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty
-Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
-Nghỉ lễ, tết, phép năm, đi du lịch theo chương trình của công ty
-Thưởng lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
-Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty
-Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
-Nghỉ lễ, tết, phép năm, đi du lịch theo chương trình của công ty
-Thưởng lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SWAY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI