Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 81 Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
(Chưa có kinh nghiệm làm KT tổn hợp sẽ được hướng dẫn)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương trươc thời hạn khi hoàn thành tốt công việc được giao hoặc tối thiểu mỗi năm một lần
Được đóng Bảo hiểm xã hội sau thử việc, hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, hiếu, hỉ, lễ, tết, sinh nhật… Lương tháng thứ 13.
Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết,... theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI