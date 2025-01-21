Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 81 Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

(Chưa có kinh nghiệm làm KT tổn hợp sẽ được hướng dẫn)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương trươc thời hạn khi hoàn thành tốt công việc được giao hoặc tối thiểu mỗi năm một lần
Được đóng Bảo hiểm xã hội sau thử việc, hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, hiếu, hỉ, lễ, tết, sinh nhật… Lương tháng thứ 13.
Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết,... theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh GCM Global

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 2402, tầng 24, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

