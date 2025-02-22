Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 17 đường Nguyễn Trãi, Phường Xuân Hòa, Long Khánh, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức, điều hành, quản lý, triển khai công việc của phòng kế toán.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, TP. TCKT và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách, và giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định
Tổ chức, xây dựng quy trình cho phòng Kế toán
Chịu trách nhiệm lập bảng cân đối kế toán, sổ chi tiết tài khoản, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định.
Quản lý các khoản thuế và các khoản công nợ của công ty.
Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế, các cơ quan nhà nước khi có phát sinh và thực hiện quyết toán thuế.
Đề xuất cải tiến những điểm chưa hợp lý trong công việc.
Cung cấp sổ sách, số liệu phục vụ công tác kiểm toán và kiểm tra của cơ quan chức năng.
Lập kế hoạch tài chính (quý, năm) tham mưu Ban Lãnh đạo Công ty về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Chủ động theo dõi và thực hiện việc thu hồi công nợ.
Tham gia giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên phòng Kế toán.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành: tài chính/kế toán/kiểm toán/ngoại thương/kinh doanh quốc tế/quản trị kinh doanh, ...).
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế
Chứng chỉ kế toán trưởng
Kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực kế toán, Luật doanh nghiệp, Thuế.
Kỹ năng phân tích và lập mô hình tài chính bằng Excel.
Khả năng lãnh đạo các sáng kiến thay đổi và thích ứng với môi trường thay đổi
Trung thực, cẩn thận, khách quan, công bằng, chủ động, trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công việc.
Khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe 24h
Áp dụng chính sách miễn giảm đối với nhân viên trong hệ thống Mắt Sài Gòn
Các chính sách phúc lợi của hệ thống Mắt Sài Gòn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 471/2 - 473 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

