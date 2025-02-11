Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Tham mưu và quản lý các hoạt động liên quan đến mảng Tài chính – Kế toán
- Xây dựng và quản lý các quy trình, hồ sơ, chứng từ, biểu mẫu liên quan đến hoạt động kế toán tài chính của tổng cty và các cty thành viên.
- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn và dài hạn.
- Hoạch định, triển khai, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán
- Tổ chức và vận hành bộ máy kế toán chuyên nghiệp, hiệu quả.
2. Lập kế hoạch tài chính của Công ty tháng/quý/năm
- Lập kế hoạch tài chính; doanh thu, chi phí.
- Lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính Công ty
- Phân tích và đưa ra giải pháp xử lý khi có trường hợp thất thoát bất thường xảy ra.
- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty các khoản vay, các khoản nợ phải thu, phải trả.
- Thiết lập đầy đủ và gửi báo cáo Kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Pháp Luật & Công ty.
3. Theo dõi, chỉ đạo quyết toán các dự án kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HĐ kinh tế thuộc dự án
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán thuộc dự án
- Theo dõi chi phí, tiền lương, nguồn thu của dự án
- Theo dõi, thanh toán, hoàn ứng cho các dự án Công ty thực hiện.
4. Chịu trách nhiệm chính về hoạt động kế toán, kiểm toán của tổng cty và các cty thành viên
5.Thực hiện và làm các thủ tục công tác thu hồi công nợ kịp thời
- Lập kế hoạch thu công nợ khi đến hạn.
- Thực hiện công tác thu hồi, đôn đốc thu hồi công nợ các dự án mà Công ty thực hiện.
6. Thực hiện công tác đào tạo nội bộ
- Quản lý nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự khi cần thiết
- Lập kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên.
- Hướng dẫn nhân viên thi hành kịp thời các chế độ, quy chế tài chính do Nhà nước ban hành.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo Công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam/nữ tuổi từ 35- 45.
2. Bằng cấp/ chứng chỉ:
- Tốt nghiệp ĐH trở lên các ngành kế toán (Điều 21, Nghị định 174/2016/NĐ-CP).
- Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng (Điều 54, Luật Kế toán 2015).
3. Kinh nghiệm:
- Trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
- Có kinh nghiệm chuyên môn, ưu tiên người đã từng làm Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực bất động sản.
4. Trình độ:
- Nắm vững kiến thức chuyên môn về các hạch toán kế toán, các thông tư, nghị định liên quan đến công việc.
- Có kiến thức về kinh tế thị trường, phân tích kinh tế và thông tin kinh tế.
- Có kiến thức sâu rộng về luật kế toán và các chế độ, chuẩn mực kế toán theo quy định pháp luật hiện hành.
- Có kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính, sử dụng các phần mềm về tài chính phân tích.
- Có kiến thức hoặc hiểu biết về kinh doanh bất động sản.
- Nắm vững luật doanh nghiệp, quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng: 25 – 30 triệu
2. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn phòng sang xịn.
3. Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước và của công ty (BHXH, BHYT, BHTN..)
4. Cơ chế phúc lợi cực tốt (Thưởng sinh nhật, Thưởng Lễ, Tết, Thưởng các cá nhân/tập thể xuất sắc, thưởng lễ Tết, du lịch,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

