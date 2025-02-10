Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĂN GIANG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ân Thi, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Điều hành hoạt động và quản lý, đào tạo phòng kế toán

- Kiểm soát dòng tiền, lên kế hoạch dòng tiền

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.

- Thông qua công tác tổng hợp, chi tiết, phát hiện những điểm không phù hợp trong hạch toán của các phần hành khác, quản lý, kiểm soát chứng từ; báo cáo hoặc đề xuất hướng xử lý phù hợp.

- Nắm vững các chế độ chính sách của Nhà nước về thuế và quản lý kinh tế – tài chính, quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Nhà nước. Quy chế tài chính của Công ty, các quy chế, quy định của Công ty để thực hiện việc kiểm tra, lập báo cáo tổng hợp về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và cấp trên.

- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.- Theo dõi chi tiết tiến độ thi công, giá trị sản lượng thực hiện của từng hạng mục công trình, tổ chức đôn đốc ban điều hành, các đơn vị thi công tiến hành hoàn chứng từ để tập hợp chi phí kịp thời, đầy đủ, phản ánh chính xác tình hình tài chính của các công trình.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Đại học Tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên.

- Kinh nghiệm: ≥ 05 năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản đầu tư, xây dựng ( Kinh doanh bất động sàn, phát triển bất động sản công nghiệp, đô thị nhà ở).

- Kiến thức: Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Kỹ năng : Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán

- Tiếng Anh ( ưu tiên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĂN GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 25tr – 30tr.

- Lương ngoài giờ: Tính theo quy định của luật lao động

- Phúc lợi: :

+ Tham gia BHXH đầy đủ

+ Thưởng các kỳ lễ.

+ Quà 8/3, 20/10 cho nhân viên nữ.

+ Sinh nhật nhân viên.

+ Quà thiếu nhi (01/06), trung thu cho con CBNV.

+ Thưởng cuối năm: Theo hiệu quả công việc cá nhân.

+ Nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

+ Nâng lương định kỳ hàng năm

- Môi trường làm việc: Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĂN GIANG

