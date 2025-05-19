Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN M&Y(VN) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: số 437 Đường D33, KDC Việt Sing, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tổ chức và quản lý hệ thống kế toán của công ty.

• Theo dõi, thiết lập hệ thống kế toán, sổ sách, chứng từ, báo cáo.

• Tư vấn ban giám đóc các quy định về Kế toán, Thuế, Lao động, Bảo hiểm .

• Lập Báo cáo kết quả kinh doanh tháng/ năm hoặc định kỳ theo yêu cầu.

• Chịu trách nhiệm các báo cáo thuế, báo cáo quyết toán.

•Trực tiếp làm việc với cán bộ các cơ quan quản lý: thuế, bảo hiểm,...

• Quản lý điều tiết các công việc của bộ phận kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; Có chứng chỉ Kế toán trưởng;

•Tin học văn phòng: tốt, có thể sử dụng phần mềm kế toán.

• Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên mảng xuất nhập khẩu, logistics

• Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc trong công việc

• Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về Kế toán, tài chính, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Thuế;

• Có kỹ năng lãnh đạo, điều hành, tổ chức, sắp xếp công việc;

• Ham học hỏi, có chú ý tới các giải pháp nâng cao.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN M&Y(VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ theo quy định khác của công ty.

Lương: theo thoả thuận, lương tháng thứ 13, các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật

Tăng Lương và thưởng hàng năm dựa theo kinh nghiệm và năng lực.

Chế độ lao động, bảo hiểm đầy đủ theo luật định.

Có cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường vui vẻ hòa đồng

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ khi làm chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN M&Y(VN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin