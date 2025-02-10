Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Lập kế hoạch tài chính kinh doanh, kế hoạch ngân sách định kỳ.

- Giám sát, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách được duyệt

- Thực hiện các báo cáo định kỳ về kết quả và hiệu quả kinh doanh. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu, dữ liệu tài chính để dự báo, tư vấn cho BGĐ và các phòng ban

- Quản lý nhu cầu vốn, giám sát quản lý dòng tiền, dự báo dòng tiền.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành hệ thống kế toán minh bạch, tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các công việc hạch toán kế toán, cập nhật lưu trữ chứng từ, kiểm tra, giám sát các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước, thanh toán công nợ, quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo khác theo quy định

- Làm việc với cơ quan thuế, thực hiện hoàn chỉnh công tác quyết toán thuế và kiểm toán

- Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương

-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các ngành liên quan

- Có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững chắc.

- Có kỹ năng quản trị, phân tích tổng hợp báo cáo.

-Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 30-40 triệu (Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực

- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin