Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ kế toán.

Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lập báo cáo kế toán định kỳ, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán xây dựng từ 3 năm trở lên.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM

