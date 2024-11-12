Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
- Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác quản lý chung
Phân công công việc cho các nhân sự phòng
Xây dựng, bảo vệ và triển khai kế hoạch làm việc của phòng
Hướng dẫn các nhân viên ghi chép, hạch toán, lập báo cáo, kê khai thuế và lưu trữ chứng từ
Chịu trách nhiệm với BLĐ về hiệu quả, tiến độ và chất lượng công việc
2. Công tác quản lý chuyên môn
Giám sát các khoản thu chi, quyết toán theo dòng tiền, quản lý tài sản, thanh toán công nợ khách hàng của Nhà trường, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;
Đảm bảo được tính chính xác, kịp thời, hợp pháp trong các tài liệu, sổ sách kế toán, các giấy thanh toán;
Kiểm soát và ký tham mưu Lãnh đạo duyệt các khoản thu, chi, ký duyệt báo cáo liên quan đến Tài chính trình Lãnh đạo;
Kiểm tra lương, doanh thu câu lạc bộ
3. Thực hiện công tác báo cáo tài chính
Lập báo cáo, bảng kê, bảng cân đối kế toán, bảo hiểm, công nợ với ngân hàng, khách hàng và các báo cáo phòng kế toán;
Chịu trách nhiệm kiểm soát Báo cáo tài chính và các loại báo cáo thuế trước hạn nộp theo quy định của luật thuế, luật kế toán và pháp luật chuyên ngành hàng năm, báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo và nộp báo cáo tài chính cho phòng giáo dục, cơ quan nhà nước
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về nghiệp vụ kế toán, có chứng chỉ kế toán trưởng
Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí tương đương
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn 1 triệu/tháng, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.
Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...
Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.
Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI