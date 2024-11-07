Tuyển Kế toán trưởng Nissan Phạm Văn Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 30 Triệu

Nissan Phạm Văn Đồng
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Nissan Phạm Văn Đồng

Mức lương
24 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 24 - 30 Triệu

Kiểm soát công việc hàng ngày liên quan đến tài chính, các kế toán viên thực hiện theo quy trình kế toán, theo chuẩn mực kế toán. Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về báo cáo kết quả kinh doanh
Kiểm tra, kiểm soát về mặt tài chính toàn bộ hoạt động của các phòng: Kinh doanh, dịch vụ, phụ kiện, HCNS....
Lập báo cáo tài chính: Quản trị, tài chính và ngân hàng. Chịu trách nhiệm liên tục rà soát, báo cáo các chính sách và quy định áp dụng cho các bộ phận đưa ra đề xuất về thay đổi để đảm bảo việc kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả. Tránh việc thất thoát, lãng phí, thông đồng hoặc không tuân thủ quy chế trong nội bộ công ty.
Kiểm soát dòng tiền. Lập báo cáo kiểm soát nội bộ hàng tháng:
Kiểm soát doanh thu hàng tháng thế nào để đảm bảo doanh thu trên báo cáo tài chính là đầy đủ( giá theo chính sách) và chính xác.
Kiểm soát và phân tích chi phí: Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu, tỷ lệ thưởng NV/ Dthu ... đo đạc các chỉ tiêu nhằm không ngừng Kaizen cắt giảm chi phí.
Kiểm soát việc chi trả hoa hồng môi giới cho bán hàng và dịch vụ. Đảm bảo việc chi trả này cho đúng người có ảnh hưởng đến quyết định của KH mua xe, dịch vụ.
Điều hành tài chính toàn bộ hoạt động công ty.Chi tiết hơn về việc này như : Thúc đẩy dòng tiền thu về bằng cách : Rà soát lượng KH có KH thanh toán đốc thúc theo tiến độ, Đốc thúc công nợ bán hàng dịch vụ, tính toán khả năng vay, thế chấp ... cân đối với dòng tiền cần thiết dùng trong tháng, trong tuần theo lịch nhập hàng hàng tuần và cả tháng.
Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Công ty về công tác kế toán của Doanh nghiêp.
Kiểm tra, quản lý, lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán đầy đủ, chặt chẽ và hệ thống theo quy định cuả Bộ Tài chính. Theo dõi và kiểm soát KTBH, KTDV trong việc thanh toán công nợ phải thu, phải trả với các nhà cung cấp. Hàng tháng gửi báo cáo công nợ quá hạn dịch vụ và bán hàng kèm theo phương án giải quyết dự kiến sau khi đã họp rà soát với các bộ phận.
Lập báo cáo tài chính , nội bộ và phân tích tài chính, Phương án kinh doanh để Ban GĐ có QĐ kịp thời.
Hàng năm kiểm toán, quyêt toán BCTC. Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý, của chứng từ thu chi.
Soát xét BCTC , BC thuế.
Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên trong phòng.
Chịu trách nhiệm trong việc tuân tủ các quy định về kiểm toán hỗ trợ của Hãng. Liệt kê toàn bộ các quy trình kiểm toán của Hãng và có kế hoạch kiểm soát để tuân thủ một cách chủ động.
Tiếp đoàn kiểm tra thuế nếu có.

Với Mức Lương 24 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ từ 35 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán, có chứng chỉ KTT
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm vị trí KTT Đại lý ô tô
Có kinh nghiệm quản lý một đội ngũ kế toán
Thành thạo các phần mềm kế toán
Am hiểu các quy định pháp luật, đặc biệt là ngành ô tô
Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo tài chính
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực và chính xác trong công việc

Tại Nissan Phạm Văn Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 24 triệu đồng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng Tết, thưởng tháng lương 13, khám sức khỏe, du lịch hàng năm
Có các hoạt động giao lưu, team building thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nissan Phạm Văn Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh,Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

