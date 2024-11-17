Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tham mưu công tác kiểm soát, cân đối tài chính cho Ban Giám đốc.

- Điều hành, quản lý mọi hoạt động tài chính, kế toán.

- Xây dựng quy trình quản lý và đào tạo kế toán viên.

- Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn - chứng từ doanh nghiệp.

- Thực hiện các giao dịch tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện tất cả yêu cầu về báo cáo tài chính theo luật định, lập ngân sách/dự báo, quản lý dòng tiền và thuế.

- Cung cấp sổ sách, số liệu phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

- Lập - trình báo cáo tài chính.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ đại học chuyên ngành kế toán hoặc tài chính;

- Có chứng chỉ kế toán trưởng và có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 02-03 năm (ưu tiên trong lĩnh vực thương mại)

- Nắm vững chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam;

- Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, BHXH và các chính sách chế độ khác hiện hành liên quan đến doanh nghiệp.

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

- Thành thạo phần mềm kế toán.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20-30tr++

- Lương tháng 13 (trung bình 1-3 tháng lương), thưởng KPI quý...

- Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định nhà nước.

- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kì.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp;

- Các phúc lợi khác: tham quan du lịch (1-2 lần/năm), sinh nhật, hiếu/hỷ thưởng các ngày lễ, party,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM

