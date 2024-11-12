Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Tập Đoàn Bắc Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà 6th Element, đường Xuân Tảo (Nguyễn Văn Huyên kéo dài), khu đô thị mới Tây hồ Tây, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội., Tây Hồ

Tổ chức điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán.

Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán

Xây dựng các quy trình quy chế, quy trình nghiệp vụ về tài chính và quản lý tài chính công ty.

Lập báo cáo tài chính theo quy định.

Điều hành, đào tạo các kế toán viên.

Theo dõi và báo cáo giám đốc hàng tuần, hàng tháng tình hình thu phí quản lý, tiền nước, tiền điện, phí gửi xe, dịch vụ thẻ, phí dịch vụ ... từ các BQL tòa nhà.

Kiểm tra báo cáo thu – chi tháng, quý, năm của từng dự án.

Chịu trách nhiệm làm việc với Ban quản trị của dự án khi giám đốc yêu cầu.

Kiểm tra các thủ tục tờ trình, thông báo, thanh quyết toán hoàn ứng chi phí,... hoạt động tại BQL.

Kiểm tra, đối chiếu quỹ và chốt quỹ chính xác, không thất thoát theo đúng quy định.

Chịu trách nhiệm hạch toán kế toán/ kiểm tra giám sát tất cá các định khoản các nghiệp vụ phát sinh của kế toán viên kip thời, chinh xác, đầy đủ, phù hợp theo đúng chuẩn mực KT.

Kiểm tra, kiểm soát các khoản công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, số liệu phù hợp với quy định luật thuế, luật kế toán trước báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết lên KT Tập đoàn.

Lập báo cáo kế hoạch tài chính công ty.

Quyết toán thuế năm tài chính.

Lập và theo dõi thuế TNDN, GTGT, TNCN......

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định và thực hiện bảo mật thông tin

Nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chính, chứng chỉ các khoá đào tạo nghiệp vụ kế toán trưởng.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ, vận hành và quản lý toà nhà.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán FAST, các máy văn phòng

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Lương từ 15 triệu trở lên (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Được hưởng các chế độ phụ cấp theo luật định

Lương tháng 13

Công ty đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn,... theo chế độ của Công ty, đảm bảo theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.

Được hưởng các chế độ công đoàn (hiếu hỉ, ốm đau, ma chay,...)

Được làm việc trong môi trường ổn định, lâu dài và chuyên nghiệp

Được hỗ trợ ăn trưa

