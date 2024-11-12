Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Công ty TNHH TM G Collcet
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH TM G Collcet

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Trách nhiệm Chuyên môn
Công tác tài chính
Ngân sách (tháng/quý/năm...) và ngân sách dài hạn (5 năm) đảm bảo sát với thực tiễn của doanh nghiệp.
Quản trị rủi ro về tài chính của doanh nghiệp (dòng tiền, ...).
Báo cáo định kỳ các vấn đề, các chỉ số về tài chính cho Ban Giám đốc, từ đó đề xuất các giải pháp liên quan.
Phối hợp với BP IT để xây dựng các hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp (BI)
Công tác kế toán
Quản lý những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ....
Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
Phối hợp với BP IT để IT hóa các công cụ quản lý kế toán.
Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty.
Nhiệm vụ khác
Làm việc với các cơ quan hữu quan để thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp (Thuế, Kiểm toán...)
Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các qui định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do công ty qui định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai.
Tối ưu các hoạt động quản trị tài chính – kế toán của Công ty.
Thực hiện các công tác, nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trực tiếp phân công

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán, Kế toán hoặc tương đương
Tối thiểu 05-7 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng/ Trưởng phòng tài chính kế toán. Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty tài chính, ngân hàng hoặc bán lẻ, chuỗi, bảo hiểu, chứng khoán ( quy mô nhân sự 300-500 Nhân viên)
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình.
Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề.
Tận tâm, sâu sát trong quản lý điều hành, trung thực, liêm khiết trong công việc.
Năng động, chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 40 triệu- 60 triệu
Từ 40 triệu- 60 triệu
Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH)
Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....
Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Thưởng tháng lương thứ 13.
Thưởng ESOP theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM G Collcet

Công ty TNHH TM G Collcet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 275 Nguyễn trãi, Thanh Xuân, Hà nội

