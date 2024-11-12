Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Trách nhiệm Chuyên môn

Công tác tài chính

Ngân sách (tháng/quý/năm...) và ngân sách dài hạn (5 năm) đảm bảo sát với thực tiễn của doanh nghiệp.

Quản trị rủi ro về tài chính của doanh nghiệp (dòng tiền, ...).

Báo cáo định kỳ các vấn đề, các chỉ số về tài chính cho Ban Giám đốc, từ đó đề xuất các giải pháp liên quan.

Phối hợp với BP IT để xây dựng các hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp (BI)

Công tác kế toán

Quản lý những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ....

Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

Phối hợp với BP IT để IT hóa các công cụ quản lý kế toán.

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty.

Nhiệm vụ khác

Làm việc với các cơ quan hữu quan để thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp (Thuế, Kiểm toán...)

Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các qui định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do công ty qui định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai.

Tối ưu các hoạt động quản trị tài chính – kế toán của Công ty.

Thực hiện các công tác, nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trực tiếp phân công

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán, Kế toán hoặc tương đương

Tối thiểu 05-7 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng/ Trưởng phòng tài chính kế toán. Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty tài chính, ngân hàng hoặc bán lẻ, chuỗi, bảo hiểu, chứng khoán ( quy mô nhân sự 300-500 Nhân viên)

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình.

Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề.

Tận tâm, sâu sát trong quản lý điều hành, trung thực, liêm khiết trong công việc.

Năng động, chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 40 triệu- 60 triệu

Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH)

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....

Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Thưởng tháng lương thứ 13.

Thưởng ESOP theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

