Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Mai Anh Tuấn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập báo cáo tài chính và lập kế hoạch
• Thực hiện lập báo cáo tài chính tổng kế định kỳ tháng/quý/năm và dài hạn theo yêu cầu của Quản lý cấp cao.
• Lập báo cáo thuế và các báo cáo đối các bên cơ quan nhà nước
2. Tham mưu cho Ban Giám đốc
• Về sử dụng các quỹ tiền
• Về xây dựng bộ máy hoạt động phòng kế toán, tham gia soạn thảo, ban hành các quy chế quy định quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ..
3. Quản lý điều phối và kiểm soát công việc trong phòng kế toán
• Lập kế hoạch với phòng hành chính nhân sự về xây dựng quỹ lương hàng năm và thực hiện đối chiếu thanh toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ...
• Chỉ đạo giám sát nhân viên trong việc lập kế hoạch thanh toán, thu hồi công nợ và đối chiếu
• Tổ chức, giám sát thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, thu chi, hạch toán kế toán và các chứng từ cần thiết.
• Tổ chức, giám sát thực hiện công tác lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ định kỳ và tham gia giải quyết vấn đề phát sinh với cơ quan thuế.
• Xử lý khiếu nại phàn nàn về phòng kế toán. Tiếp nhận phản hồi của nhân viên trong phòng.
• Kiểm tra giám sát việc quản lý quỹ tiền mặt, quỹ ngân hàng...và việc xuất nhập
4. Quản lý vận hành nhân sự phòng kế toán
• Tiếp nhận báo cáo và phản hồi lại cho nhân viên
• Tham gia đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho nhân viên trong phòng
• Thực hiện giám sát công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên để đưa ra các quyết định nhân sự đúng đắn
5. Tham gia các công việc theo yêu cầu của quản lý cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 35 – 50 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán
- Kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương và từ 5 – 7 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
- Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, chuỗi, siêu thị, ĐTDĐ, máy tính bảng...
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...) và các phần mềm kế toán.
- Có khả năng làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, và các báo cáo khác... có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với các cơ quan nhà nước..
- Có khả năng lập kế hoạch, điều phối và đào tạo nhân sự phòng Kế toán
- Trung thực, thật thà, chăm chỉ, cẩn thận, tỷ mỉ trong công việc
- Có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận (tùy thuộc vào kĩ năng kinh nghiệm của ứng viên)
- Đầy đủ chế độ nhà nước quy định
- Thưởng Tết: chia lợi nhuận mỗi năm cho quản lý
- Thưởng các ngày lễ theo Luật Lao Động.
- Thưởng nóng cho nhân viên có thành tích.
- Được đánh giá và thăng tiến theo năng lực và tâm huyết gắn bó lâu dài
- Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể: du lịch, teambuilding,...của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 5, ngõ 30 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

