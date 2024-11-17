Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: K7TT1

- SH19, Khu đô thị Starlake, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đảm bảo các hoạt động tài chính, kế toán của công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, bao gồm luật thuế, luật doanh nghiệp và các quy định liên quan khác.
Tham gia phân tích, dự báo và lập các báo cáo quản trị tài chính nội bộ cho Ban Giám đốc.
Lập và kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm của DN theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ sổ sách kế toán. Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
Xây dựng, thực hiện và giám sát các quy trình, chính sách, thủ tục kế toán tại doanh nghiệp.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi phí công tác, chi phí gởi hàng, chi phí marketing, chi phí quản lý doanh nghiệp.
Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, và quản lý tài sản cố định của công ty, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng tài sản.
Quản lý đội ngũ kế toán viên, hỗ trợ và đào tạo nhân viên về các chính sách kế toán và tài chính để đảm bảo sự hiệu quả trong công việc.
Thực hiện việc tổ chức, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho bộ máy kế toán.
Cập nhật quy định pháp luật về thuế/kế toán và tư vấn cho lãnh đạo.
Chuẩn bị hồ sơ, giải trình và phối hợp các cơ quan chức năng như Thuế, BHXH, Phòng LĐTBXH, Sở Y Tế...trong quá trình thanh kiểm tra tại doanh nghiệp.
Tổ chức, chuẩn bị, giám sát công tác đấu thầu tại đơn vị.
Tổ chức, chuẩn bị, giám sát công tác triển khai GDP tại đơn vị.
Tổ chức, giám sát công tác quản lý khối gián tiếp tại đơn vị.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chức danh tương tự. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, vi tính văn phòng.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý công việc/con người; Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, chính xác; Kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm.
Thưởng quý, thưởng lễ, tết, lương tháng 13,14,15 .....
Tham gia các hoạt động team building hàng năm.
Cơ hội tham quan du lịch trong nước và ngoài nước.
Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, tết theo quy định.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực. Được đào tạo kiến thức và kỹ năng để phát triển bản thân.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cơ hội phát triển, thăng tiến.
Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33 Lê Lai, Quận Hải Châu. TP Đà Nẵng

