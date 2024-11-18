Tuyển Kế toán trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, VP304, Tòa Nhà Bonanza, 23 Phố Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Điều hành và quản lý phòng kế toán

- Giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán

- Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính.

- Tham gia lập báo cáo tài chính, kiểm tra tờ khai thuế hàng quý và quyết toán năm.

- Phối hợp phân tích và dự đoán nguồn lực tài chính cho công ty

- Lập kế hoạch về dòng tiền

- Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng

- Theo dõi, đốc thúc và thu hồi công nợ của khách hàng

- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính

- Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty

- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Có ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

- Tiếng Anh giao tiếp.

- Có mong muốn gắn bó, làm việc lâu dài với công ty.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15- 25 Triệu/ Tháng ,thỏa thuận theo năng lực.

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của Nhà nước.

- Tăng lương 1 lần/năm

Hồ sơ bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4&6

- Bản CV

- Đơn xin việc

- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

