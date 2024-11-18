Tuyển Kế toán trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, VP304, Tòa Nhà Bonanza, 23 Phố Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Điều hành và quản lý phòng kế toán
- Giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán
- Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính.
- Tham gia lập báo cáo tài chính, kiểm tra tờ khai thuế hàng quý và quyết toán năm.
- Phối hợp phân tích và dự đoán nguồn lực tài chính cho công ty
- Lập kế hoạch về dòng tiền
- Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng
- Theo dõi, đốc thúc và thu hồi công nợ của khách hàng
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính
- Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty
- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Có ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng
- Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
- Tiếng Anh giao tiếp.
- Có mong muốn gắn bó, làm việc lâu dài với công ty.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15- 25 Triệu/ Tháng ,thỏa thuận theo năng lực.
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của Nhà nước.
- Tăng lương 1 lần/năm
Hồ sơ bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4&6
- Bản CV
- Đơn xin việc
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP304 - VP308, Tầng 3, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

